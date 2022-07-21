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Ivana Trump son yolculuğuna uğurlandı

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Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın, 1992’de ayrıldığı ilk eşi Ivana Trump, son yolculuğuna uğurlandı.
Ivana Trump son yolculuğuna uğurlandı

St. Vincent Ferrer Kilisesi'nde düzenlenen törene Donald Trump, eşi Melania Trump ve Ivana Trump'la evliliğinden olan çocukları Ivanka, Donald Trump Jr. ve Eric ile aileleri katıldı.

Düzenlenen törende Donald Trump ve çocuklarının üzgün olduğu görüldü.

Çekya doğumlu olan Ivana Trump, 1977'de Trump ile evlenmiş, ikili 15 yıl sonra 1992'de boşanmıştı. Trump çifti, 1980'lerde ve 1990'larda New York sosyetesinin önemli isimleri arasında yer alırken, ayrılıkları kamuoyunun yoğun ilgisini çekmişti.

Ivana Trump, boşanmalarının ardından Donald Trump’la dost kalmıştı.

73 yaşında hayatını kaybeden Trump'ın evinin merdivenlerinden düştüğü belirlenmişti.

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