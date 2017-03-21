Ivanka Trump Beyaz Saray'a taşınacak

ABD Başkanı Donald Trump, 35 yaşındaki kızı Ivanka Trump'a Beyaz Saray'da ofis tahsis etti.

ABD Başkanı Donald Trump, kızı Ivanka Trump'a Beyaz Saray'da ofis tahsis etti.

Avukatı Jamie Gorelick, Politico dergisine yaptığı açıklamada, 35 yaşındaki Ivanka Trump'ın Beyaz Saray'ın batı kanadındaki bürosuna bu hafta taşınacağını belirtti.

Trump'ın resmi bir görevinin bulunmadığını ancak gizli olarak değerlendirilen bilgilere erişim hakkına sahip olacağını belirten Gorelick, Ivanka Trump'a maaş da ödenmeyeceğini ve tüm hükümet yetkilileri için uygulanan etik kuralların onun için de geçerli olacağını söyledi.

Gorelick, Trump'ın yemin etmeyeceğini de kaydederek, "Başkanın büyük kızının, hükümette aktif şekilde yer alması yeni bir durum." dedi.

Jamie Gorelick, Trump'ın sadece kadınları ilgilendiren konularda değil, geniş bir yelpazede danışmanlık yaparak babasının "gözü kulağı" olacağını sözlerine ekledi.

Ivanka Trump'ın eşi Jared Kushner de Beyaz Saray'da Başkan Danışmanı olarak çalışıyor.