Ivanka Trump markasının satışları 6'ya katlandı

ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump'ın giyim markasının satışlarının neredeyse altyı kata yakın arttı.
Ivanka Trump'ın moda firmasının başkanı Abigail Klem, şirketin tarihinde "en iyi performans gösterdiği haftaları" yaşadıklarını söyledi.
Ivanka Trump'ın markasının satışlarındaki artış babası Donald Trump'ın iş çıkarlarının hedeflendiği boykotla aynı döneme geldi.
Geçen ay bir kaç perakende şirketi Trump'ın ürünlerini satmayı bıraktığını açıklamıştı.
Moda dergisi Refinery29'a konuşan Klem, satış rakamlarını vermekten kaçındı ancak piyasa araştırma şirketleri satış artışını doğruluyor.
Satışlar geçen yıla kıyasla yüzde 557 arttı
Merkezi Londra'da bulunan e-ticaret şirketi Lyst, Ivanka Trump markasının satışlarının Şubat ayında patladığını yazdı.
Lyst Trump'ın Ocak ile Şubat arasındaki satışlarının yüzde 346, geçen yıla kıyasla ise yüzde 557 arttığını söyledi.
Lyst'in ABD'deki sözcüsü Sarah Tanner "Bir ay içinde bu kadar büyük bir sıçrama daha önce görülmüş bir şey değil. Bu büyük bir sürpriz oldu" dedi.
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