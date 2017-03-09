Ivanka Trump markasının satışları 6'ya katlandı

Ivanka Trump'ın moda firmasının başkanı Abigail Klem, şirketin tarihinde "en iyi performans gösterdiği haftaları" yaşadıklarını söyledi.

Ivanka Trump'ın markasının satışlarındaki artış babası Donald Trump'ın iş çıkarlarının hedeflendiği boykotla aynı döneme geldi.

Geçen ay bir kaç perakende şirketi Trump'ın ürünlerini satmayı bıraktığını açıklamıştı.

Moda dergisi Refinery29'a konuşan Klem, satış rakamlarını vermekten kaçındı ancak piyasa araştırma şirketleri satış artışını doğruluyor.

Satışlar geçen yıla kıyasla yüzde 557 arttı

Merkezi Londra'da bulunan e-ticaret şirketi Lyst, Ivanka Trump markasının satışlarının Şubat ayında patladığını yazdı.

Lyst Trump'ın Ocak ile Şubat arasındaki satışlarının yüzde 346, geçen yıla kıyasla ise yüzde 557 arttığını söyledi.

Lyst'in ABD'deki sözcüsü Sarah Tanner "Bir ay içinde bu kadar büyük bir sıçrama daha önce görülmüş bir şey değil. Bu büyük bir sürpriz oldu" dedi.

Klem ürünlerin çoğunun New York, California ve Texas'taki kadın müşterilere satıldığını ve markayı alan tüketicilerin yıllık gelirlerinin 60 bin ile 100 bin dolar arasında olduğunu söyledi.

Klem Trump'la ilgili siyasi tartışmaların ve boykotların kızının markasının satışlarını arttırmış olabileceğini belirtti.

Satışlardaki artış Trump'ın danışmanlarından Kellyanne Conway'in Beyaz Saray'dan yapılan canlı bir televizyon röportajında Ivanka Trump markasını tanıttığı için etik kuralları ihlal etmekle suçlanmasının ardından yaşandı.

Ivanka Trump'ın parfüm markası şu sıralar Amazon.com sitesinde en çok satılan ürünler arasında yer alıyor. Ürünü satın alan müşteriler sitede Trum yanlısı mesajlar da paylaştı.

Dustin M isimli bir müşteri "Bunu nasıl koktuğunu bile bilmeden aldım. Umrumda bile değil. Ben Trumpları destekliyorum. Nordstroms'a kimin ihtiyacı var ki" dedi.

Nordstroms Ivanka Trump ürünlerini bırakan ilk perakendeciydi.

Başka bir müşteri ise "Bunu eşime hediye olarak ve Ivanka'yı desteklemek için aldım" dedi.