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Ivanka Trump’a Vergi Kaçırma Suçlaması

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ABD’nin eski başkanı Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump’ın aile şirketinde vergi kaçırma faaliyetlerinde bulunduğu iddia edildi.
Ivanka Trump’a Vergi Kaçırma Suçlaması

ABD’nin eski başkanı Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump’ın aile şirketinde vergi kaçırma faaliyetlerinde bulunduğu iddia edildi.

Görevi 20 Ocak 2021’de sona eren ABD’nin eski başkanı Donald Trump’ın (75) Trump Organizasyon adında bir aile şirketi var. Trump Organizasyon’un finans direktörü (CFO) Allen Weisselberg, geçtiğimiz günlerde şirketle bağlantılı olarak dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunduğuna dair 15 suçlamayla karşı karşıya kaldı.

Weisselberg’in ardından Donald Trump’un başkanlığı sırasında danışmanlığını yapan kızı Ivanka Trump’ın (39) da benzer bir vergi kaçırma olayına karıştığı iddia edildi.

New York Times (NYT) gazetesinin ismini gizlediği bir kaynağa ve mahkeme belgelerine dayandırdığı haberine göre, Ivanka Trump vergi kaçırmada Weisselberg’in stratejisini kullandı. Weisselberg, kendisini hem çalışan hem de şirketin iş birliği yaptığı ancak çalışanı olmadığı taraf şeklinde göstererek vergi indiriminden faydalanmakla suçlanıyor.

NYT’ye göre, Donald Trump 2010 - 2018 yılları arasında çok sayıda projede şirket gideri olarak kimliği belirsiz danışmanlara 26 milyon dolarlık ücret keserek vergilendirilebilir gelirini azalttı. Bu danışman kadrosundaki birinin Ivanka Trump olduğu öne sürüldü.

Ivanka Trump, babası Donald Trump’ın ABD Başkanı olarak görev yaptığı 2017 - 2021 yılları arasında Beyaz Saray’da başkan danışmanı olarak yer aldı. Başkanın kızı danışmanlığa getirilirken sunduğu 2017 tarihli bir evrakta, ortaklarından olduğu danışmanlık şirketinden toplam 747 bin dolarlık ödeme aldığını bildirdi.

Bu paranın, Trump Organizasyonu’nun ABD’deki otel projeleri için vergi indirimi olarak talep ettiği danışmanlık ücretleriyle aynı miktarda olması dikkati çekti.

Ayrıca Manhattan Bölge Savcılığı eski savcısı Rebecca Roiphe, Trump’ın çocuklarına yapılan ödemelerdeki benzerliğe dikkat çekti.

Roiphe, eski başkanın diğer çocuklarına da benzer suçlamaların yöneltilebileceğini söyledi. Donald Trump’ın 5 çocuğu var.

 

 

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