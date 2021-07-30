“İvedilikle Tedbir ve Önlem Alınmalı Aksi Halde İflaslar Daha Da Artacak’’

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’na (KTEZO) bağlı Kıbrıs Türk Güzellik Uzmanları ve Tırnak Teknisyenleri Birliği, ülkede Covid-19’a karşı gerekli tedbir ve önlemlerin ivedilikle alınması gerektiğini ifade ederek, “aksi halde iflasların daha da atacağı ve çok sayıda iş yerinin kapanmaya ve buna bağlı insanların da mağdur olacağı” uyarısında bulundu.

Odadan verilen bilgiye göre, birlik yönetim kurulu toplantısında, “halk sağlığı ve pandemi sürecinde ekonomi ile kaçak kayıtdışılık” konuları görüşüldü. Toplantıya, KTEZO Başkanı Mahmut Kanber de katıldı.

Toplantıda, “17 aydır dünyayı ve ülkeyi etkisi altına alan pandeminin yarattığı ekonomide gelir kaybı ile ilgili neler yapılabileceği ve sektörün hangi önlemler alarak ayakta kalmayı başarabileceği” ile ilgili görüşler ortaya konuldu.

Hükümetin bu süreçte işletmelere ve çalışanlara yeterli katkıyı veremediği belirtilen açıklamada, TL’nin yaşadığı değer kaybı nedeni ile yaşanan enflasyonun önüne geçilebilmesi için öncelikle döviz ile yapılan alım satım, kira, bankalarda artan gecikmiş borçlar ve buna uygulanan faizler, sosyal sigorta ve vergi giderlerinin ekonomide gelir kaybı yokmuşçasına devam etmesinin kabul edilebilir olmadığı kaydedildi.

Hükümetin bu konuda adım atmasını isteyen birlik, sektör olarak gerekli tüm sağlık önlemlerini aldıklarını ve halk sağlığını önemseyerek, iş yerlerinde Covid-19 kurallarına uyarak mücadeleyi sürdürdüklerini vurguladı.

Ekonomik ve birçok sorun ile uğraştıklarını mücadele ettiklerini, ancak bu süreçte halk sağlığını hiçe sayan ve kaçak kayıt dışı ekonominin arttığını gördüklerini kaydeden birlik, bu konuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve yerel yönetimleri denetim yapmaya çağırdı.

KTEZO Başkanı Kanber de, on binlerce esnafın zor günler geçirdiğine işaret ederek, hükümetin “esnaflardan kopuk, toplumun ekonomik sosyal sıkıntılarından uzak, iş yerlerinin mali sorunlarından bihaber” olduğunu kaydetti.

Kanber, kapanan iş yerleri ve işsiz kalan insanlardan habersizmişcesine davranış sergilemenin kabul edilebilir bir durum olmadığını belirtti.