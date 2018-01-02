İyi ki doğdun Barış Manço!

19 yıl önce kaybettiğimiz, usta sanatçı, çocukların 'Barış Ağabeyi' Barış Manço 75'inci yaş gününde anılıyor.

Türkiye'nin efsane sanatçılarından biri olan, 1999 yılında kaybettiğimiz Barış Manço yaşasaydı bugün 75. yaşını kutlayacaktı.

2 Ocak 1943 yılında İstanbul'da doğan Barış Manço, Türkiye'de rock müziğin öncüleri arasındadır. Manço'nun müziğe başlangıcı ise Galatasaray Lisesi'nde oldu.

ilk 45'liği Grafson Plak etiketiyle 1962 yılında yayınlandı. Barış Manço, Eylül 1963'te Belçika Kraliyet Akademisi'nde yüksek öğrenim görmek için Türkiye'den ayrıldı.

1970 yılının Kasım ayında, Dağlar Dağlar adlı plağını yayınladı. 700.000'den fazla satan Dağlar Dağlar'la birlikte yıldızı parladı. Dağlar Dağlar, Manço'ya Platin Plak Ödülü'nü kazandırdı.

1981 yılının sonlarına doğru "Sözüm Meclisten Dışarı" albümünü çıkaran Manço, müzikal kariyerinin zirve noktalarından birini yaşadı. Aynı yıl ilk kez baba olma heyecanını tattı.

Bestelediği 200’ün üzerindeki şarkısı, kendisine on iki altın ve bir platin albüm ve kaset ödülü kazandırdı. Bu şarkıların bir bölümü daha sonra Arapça, Bulgarca, Flemenkçe, Almanca , Fransızca, İbranice, İngilizce, Japonca ve Yunanca olarak yorumlandı.

Hazırladığı televizyon programıyla Dünya'nın pek çok ülkesine giden Manço 1991 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Sanatçısı Unvanı'na layık görüldü. Manço, 1 Şubat 1999 tarihinde, 56 yaşındayken Kadıköy'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

Şarkıları kuşaktan kuşağa aktarılan sanatçının Kadıköy’de bulunan müzesine yoğun ziyaretçi akını var. Müze sorumlusu Sırma Çelik yurt içi ve yurt dışından çeşitli ziyaretçileri ağırladıklarını belirterek, “Müze açıldığı tarihten günümüze kadar 200 bin civarında ziyaretçimiz gelmiş oldu. Aylık 3 bin civarında ortalama ziyaretçi sayımız var. Hem yurtiçinden hem yurt dışından çok fazla ziyaretçimiz var. Anadolu yakasına gelen her kişi buraya uğramadan gitmiyor ”dedi.

Ünlü sanatçının küçük oğlu Batıkan Manço, geçtiğimiz yıl babasına olan özlemini dile getirmişti. Barış Manço’nun vefat ettiği sırada 15 yaşında olan oğlu Batıkan Manço, ölüm haberi ile hayatının altüst olduğunu, “Kamyon çarpmışa döndüm” sözleriyle anlatmıştı

Müzikle uğraşan Doğukan Manço’nun yanı sıra şimdilerde Kadıköy’de kendi kafesini işleten Batıkan Manço, ailenin kameralara daha uzak durduğu en küçük ferdi. 18 yıl boyunca babasına olan saygı ve sevginin hiç eksilmeden devam ettiğini bundan da büyük gurur duyduğunu belirten Manço; “Bu yıl 18 yıl olacak. Fakat hiçbir zaman dinmeyen bir sevgi alaka gördük her zaman. En çok gururlandığımız kısımda Barış Manço’yu hiç tanımamış çocuklar bile şarkıları ezbere söylüyorlar ”demişti.

Müzikle uğraşmasının yanısıra yaptığı televizyon programlarıyla çocukların sevgilisi olan Barış Manço’yu, küçük oğlu o dönemlerde çok kıskandığını anlatmıştı. Batıkan Manço programdaki çocuklardan babasını kıskandığı için programa başvuru yaptığı dönemi şu sözlerle anlatmıştı; “Adam Olacak Çocuk programı ilk başladığı zamanlarda ben ve abim boykot edermişiz hiç televizyonu açmazmışız. Abim odayı terk edermiş ben arkamı dönermişim ama yine de dinlermişim."

"Benim babama her zaman hayranlığım vardı. Ne zaman televizyonda görsem radyoda duysam oturur izlerdim dinlerdim. Adam olacak çocuğa katılma talebinde bulundum. Doğukan’ın yaşı kurtarmıyordu ama ben katıldım. Geçenlerde kaydını izlemiştik. Domates biber patlıcan şarkısını domates biber salça diye değiştirmiştim. Programa katılacak kadar şanslıydım.”

Sanatçının yaşadığı ev 2010 yılında Kadıköy Belediyesi ve Manço ailesi iş birliği ile müzeye dönüştürüldü.