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İyi niyet misyonu raporunda iki taraf arasındaki ve Barış Gücüne karşı ortamın kötüleştiği vurgulandı

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İyi niyet misyonu raporunda iki taraf arasındaki ve Barış Gücüne karşı ortamın kötüleştiği vurgulandı.
İyi niyet misyonu raporunda iki taraf arasındaki ve Barış Gücüne karşı ortamın kötüleştiği vurgulandı

BM Genel Sekreteri’nin, Cuma günü Güvenlik Konseyi’nin resmî belgesi olarak yayımlanan Kıbrıs iyi niyet misyonu nihai raporunda, Kıbrıs’taki iki taraf arasında ve BM Barış Gücü’ne karşı ortamın kötüleştiği değerlendirmesi Rum basınında geniş yer buldu.

Fileleftheros’a göre Genel Sekreter Guterres, 15 Haziran – 12 Aralık dönemini kapsayan raporunda iki toplumun birbirinden uzaklaştığı vurgusu ile “iki lider tarafından, her iki topluma da etkisi olabilecek yapıcı veya uyumlu mesajlar verilmemesi nedeniyle iki taraf arasındaki ve BM Barış Gücü’ne karşı ortam kötüleşti” ifadesini kullandı.

İki tarafın tezlerinin daha da uzaklaşmakta olduğu, son altı ay içerisinde zor siyasi ve ekonomik gelişmeler ile bölgesel gerilimlerin her iki toplumu da etkilediği belirtilen raporda “iki tarafın tezlerinin birbirinden daha da uzaklaşmasıyla durumun, resmî müzakerelerin başlaması için ortak zemin bulunması alanını da kötüleştirdiği, Kıbrıs’ta barış prosedürüyle ilgili ortak zemin bulunması perspektifinin şimdilik belirsiz kaldığı” kaydedildi.

Haravgi raporda “Ekim ayından beridir Kuzey’deki rejimle ilgili taleplerin ve Güney’deki, başkanlık seçimi kampanyası çerçevesinde siyasi retoriğin sertleşmesinin, işbirliğinde psikolojik engelleri artırdığına”, teknik komitelerde de bir ağırlaşma gözlemlendiğine işaret edildi.

Alithia da haberinde, “siyasi görüntünün,  ara bölge içi ve bitişiği ve Maraş ile ilgili, askerî olmayan faaliyetler de dâhil, açıklama ve anlaşmazlıklardan daha da karmaşıklaştığına” dikkat çekilen raporda, Kıbrıs sorunuyla ilgili prosedürün akıbetinin iki tarafın elinde olmaya devam ettiğinin yinelendiğini belirtti. 

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