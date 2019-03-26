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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AKP'nin kalelerini kaybedeceği için kendisini tutuklatmak istediğini söyledi

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Akşener: İstanbul, Ankara ve Bursa'yı alıyoruz
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AKP'nin kalelerini kaybedeceği için kendisini tutuklatmak istediğini söyledi

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AKP'nin kalelerini kaybedeceği için kendisini tutuklatmak istediğini belirterek "Bursa, Ankara, İstanbul alıyoruz" dedi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen mitingde konuşan Akşener, 31 Mart'ta yerel seçimlerin yapılacağını belirterek “Genel seçim değil bu arkadaşlar. Bizler değil, partilerimizden genel başkan adayı olmuş arkadaşlar seçilecek. Ama çok uzun süredir gelen, ‘ceketimi assam kazanırım' anlayışı seçmeni velinimet olmaktan çıkardı” dedi.

"Beni tutuklatmak istiyorlar?"

Akşener sözlerine şöyle devam etti:

“Yorgunum, bırakıyorum deyip de, İYİ Parti'yi kurmamış olsaydık, nasıl bir seçim süreci olacaktı. Neden iktidar partisi bizim seçime girmememizi istedi? Neden bizimle kavga ediyorlar, neden beni tutuklatmak istiyorlar? Kale sayılan Bursa gidiyor. İYİ Parti kurulmamış olsaydı bu olur muydu? İstanbul'u ve Ankara'yı alıyoruz. Kutuplaşmayı isteyenlere inat, kutuplaşmayı ortadan kaldıran bir seçim atmosferini burada gördüm. Anadolu'nun her yerinde Cumhurbaşkanının fotoğrafı var ama belediye başkan adaylarının fotoğrafını göremedim.”

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