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İYİ Parti ile MHP arasında KIBRIS Üzerinden Milliyetçilik tartışması!

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İYİ Parti ile MHP arasında KIBRIS Üzerinden Milliyetçilik tartışması!
İYİ Parti ile MHP arasında KIBRIS Üzerinden Milliyetçilik tartışması!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin bugünkü TBMM  Grup Toplantısı’nda Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın demecinin ardından yaptığı, “'Kıbrıs Türk´tür Türk kalacaktır' siyaseti 1950'lerin sloganıdır" ifadelerine sert yanıt verdi. Akıncı’nın Türkiye'yi işgalci gibi tarif edebildiğini, Tayfur Sökmen'e laf söyleyebildiğini belirterek, Akıncı’yı ‘utanmaz’ olarak nitelendirdi. 

“Hayırdır Mustafa Bey, bayrak indi de bizim haberimiz mi yok” ifadelerini kullanan Meral Akşener, ‘Kıbrıs Türk’tür Türk kalacak’ sözlerinin ‘işkembeden atılmadığının altını çizdi. O sözlerin o bayrak oraya dikildiği gün, koca bir milletin yüreğinden kopup söylendiğini vurgulayan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, “İşte o nedenle herkes sussa da biz susmayacağız ve Mustafa Akıncı gibi rahatsız olanlara inat diyeceğiz ki; Kıbrıs Türk’tür Türk kalacak. Her zaman her yerde, Ne mutlu Türküm diyene demeye devam edeceğiz” diyerek sözlerini noktaladı.

Meral Akşener, İYİ Partililere konuyla ilgili şunları söyledi:

“Türkiye’yi işgalci gibi niteleyen, Hatay ile kavuşmamızda büyük emeği olan Tayfur Sökmen’e laf söyleyebilen bir başka utanmaz; Mustafa Akıncı. Rahmetli Rauf Denktaş’a hakaret etmeye utanmayan AK Parti politikalarının eseri Mustafa Akıncı. Kendisine en güzel cevabı rahmetli Rauf Denktaş veriyor. ‘Üzerinde hür yaşayalım diye, canlarını, kanlarını vermiş olan insanların, bize bırakmış oldukları toprakları ne satabiliriz ne de bırakıp kaçabiliriz, sonuna kadar koruyacağız’.

“ANKARA’DAKİ BECERİKSİZLERE, LEFKOŞA’DAKİ UTANMAZLARA RAĞMEN KIBRIS TÜRKLERİ DAVAMIZI AYAKTA TUTACAK”

Ben Kıbrıs Türklüğüne sonuna kadar inanıyorum. Bu sözleri şiar olarak benimseyen Kıbrıs Türklerine güveniyorum. Ankara’daki beceriksizlere, Lefkoşa’daki utanmazlara rağmen Kıbrıs davamızı onların ayakta tutacağından eminim. Neymiş; beyefendi Kıbrıs Türklerinin özgürlüğünü temsil eden o kutlu sözleri beğenmiyormuş, 1950’lerin sloganıymış, artık hükmü yokmuş, bugüne uygun değilmiş. Hayırdır Mustafa bey bayrak indi de bizim haberimiz mi yok. Slogan deyip geçtiğin o sözler işkembeden atılmadı. O sözler, o bayrak oraya dikildiği gün, koca bir milletin yüreğinden kopup söylendi. İşte o nedenle herkes sussa da biz susmayacağız ve Mustafa Akıncı gibi rahatsız olanlara inat diyeceğiz ki; Kıbrıs Türk’tür Türk kalacak. Her zaman her yerde, Ne mutlu Türküm diyene demeye devam edeceğiz”

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