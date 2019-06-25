İYİ Parti lideri Meral Akşener'den AKP'ye: Winter is coming

PKK lideri Abdullah Öcalan’ın mektubunun İstanbul’da tekrarlanan yerel seçim öncesi televizyonlarda yayınlanmasını eleştiren Akşener, “Ülkenin cumhurbaşkanı televizyonda yarım saat mektubu şerh etti. Küçük ortak teröristi neden dinlemiyorsunuz dedi. Teröristi yerli ve milli ilan ettiler. Bunu yaparken de Türk milliyetçilerini teröristin yazdığı mektuba pul ettiler” dedi.

Akşener 23 Haziran’da halkın sandıkta huzur, adalet, refah istediği mesajını verdiğini söyledi ve ekledi:

“Tek adam rejiminin bir yıl içinde iflas ettiğini gördük. Yasama, yürütme ve yargının tek elde toplanmasına son verilmeli. tek adam modeliyle Türkiye yönetilemiyor, yönetilemez.

“Sayıştay raporlarıyla tespit edilen bütün yolsuzluklar için soruşturma açılmalı.

“Seçimden sonra demokratik tövbe edeceğiz demişlerdi, ilk adımların hemen atılması gerekiyor.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı partiler arası bir mutabakat arayışına davet eden Akşener, Erdoğan’ın yürütme yetkisini çatışmadan değil, uzlaşmadan yana kullanması gerektiğini söyledi.

Akşener, konuşmasına şöyle devam etti:

“Mevcut siyasi anlayışıyla devam ederse bir daha seçim kazanamayacağını fark etmiş olmalı.

“Ya kendinizi yenileyeceksiniz, ya da yenile yenile gideceksiniz.

“Seçim hesaplarıyla ite kaka ayar verilen ekonomik tablo artık dikiş tutmaz hale geldi. Bir avuç insan zengin oldu, milyonlar fakirleştirildi.

“Duble yol yaptım, Türkiye’ye buzdolabını ben getirdim gibi söylemler hem devlet ciddiyetiyle bağdaşmıyor hem de bıkkınlık veriyor. Ne yapmamızı istiyorsunuz? Duble yol yaptınız diye ölene kadar sizi iktidarda mı tutalım? 17 yılda 2,3 trilyon dolar bütçe kullandınız. Yol da mı kullanmayacaktınız? O kaynakları israf etmeseydiniz Türkiye bugün bu halde olur muydu?

“Masallar ve rakamlar karnımızı doyurmuyor, millet iş ve aş istiyor. Damadınızı ayak altından çekin, liyakatli birini ekonominin başına getirin. Ben bildiğimi okurum diyorsanız bilin ki Türk milleti çaresiz değil.

“AK Parti için kış geliyor, yani ‘Winter is coming’. Aslında ben giderayak milletle helalleşmeleri için atmaları gereken adımları söyledim. Yapmazlarsa ne ala, milletimiz görev verir biz yaparız.

“Eski aktörler artık siyasette tasfiye oluyor. İyi bir dönem geliyor.”