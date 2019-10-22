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İyi Parti sonuçları ‘müthiş’ diye duyurdu… İşte çok konuşulacak o anket!

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İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve Ankara Milletvekili Koray Aydın, yaptırılan anketlere ilişkin sonuçları açıkladı.
İyi Parti sonuçları ‘müthiş’ diye duyurdu… İşte çok konuşulacak o anket!

İYİ Parti Etimesgut İlçe Teşkilatı’nda devir teslim töreninde konuşan İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve Ankara Milletvekili Koray Aydın yaptırılan anketlere ilişkin sonuçları açıkladı.

Aydın anketlere ilişkin “AK Parti’de müthiş bir erime var. AK Parti, MHP toplamı yüzde 40’ın altına indi. Müthiş bir çözülme var. Yeni kurulacak olan partinin oy oranı o kadar ahım şahım değil.” ifadelerini kullandı.

Yeni Gaste’de yer alan habere göre, törende konuşan İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve Ankara Milletvekili Koray Aydın’ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

“TÜRK SİYASETİNE YÖN VERİYORUZ”

“İYİ Parti bir emeğin ve gayretin ürünüdür. Bugün geldiği noktayla Türk siyasi hayatına yön veren bir siyasi harekettir. 2 Ayda teşkilatları kurduk. Cumhuriyet Tarihinin en büyük kongresini Ankara’da yaptık. 100 bini aşkın insanı burada topladık. Bu eser hepimize ait. Türkiye’yi yönetme iradesini elinde tutan insanların toplandığını gösterdik.”

“ÜYE KAYDINI SEFERBERLİK HALİNE DÖNÜŞTÜRECEĞİZ”

Gelen partililerimize soracağız, kaç üye yaptın diye? öyle sağda solda ahkam kesmek yok. Herkes sahaya inecek. Herkesin cebinde üye koçanları olacak. Arkadaşlarınızı, eşinizi, dostunuzu üye yapmak için uğraşacaksınız. Üye yapmak en ciddi siyasi organizasyondur. Üye katılım organizasyomuzu yaygınlaştıracağız. Her yerde söylüyorum üye yapmakla yatacaksınız üye yapmakla kalkacaksınız. Gece rüyanızda göreceksiniz. Ve o kadar içselleştireceksiniz. Bunu seferberlik haline dönüştüreceğiz. Bunu başaracak güce, iradeye sahibiz.”

“AK PARTİ-MHP TOPLAMI %40’IN ALTINDA, ARAYIŞ İÇERİSİNDE OLANLAR İYİ PARTİ’YE YÖNELİYOR”

“İktidara kitlenmiş tek siyasi parti biziz. Ortam çok müsait, çok sayıda yaptırdığımız araştırmalarda taban yükseliş tirendine girdi. Partinin tabanı kemik gibi oldu. Mücadele kültüründen gelen insanların parti tabanının da böyle bir refleks vermesini doğal olarak bakıyorum. Bütün anketlerde aynı sonuçlar çıkıyor. AK Parti’de müthiş bir erime var. AK Parti, MHP toplamı yüzde 40’ın altına indi. Müthiş bir çözülme var. Yeni kurulacak olan partinin oy oranı o kadar ahım şahım değil. Hiç önemli değil bir, iki puan bile olsa bütün siyasi dengeleri değiştirebilecek bir tablo ortaya çıkıyor. Yönünü başka arayışlarda olan kitlenin gözü İYİ Parti’de. Üye kampanyasını bunun için önemsiyoruz.”

YENİ ÜYELERE PARTİ ROZETİ TAKILDI

Devir-teslim töreninin ardından, İYİ Parti’ye üye olan vatandaşlara Teşkilat Başkanı Koray Aydın ve Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk tarafından rozetleri takıldı.

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