"İyi Parti" Türkiye siyasetinde

MHP'den ihraç edildikten sonra parti kurma çalışmalarına başlayan Meral Akşener, yeni partisinin kuruluşunu ilan etti. Adı "İyi Parti" olarak ilan edilen partinin sloganı ise "Türkiye iyi olacak."

İçişleri Bakanlığı'na parti başvuru dilekçesini verdikten sonra Ankara'da Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde konuşan Meral Akşener, "İyi Parti"nin kuruluşunu ilan etti.

"AKP'nin 2007'den itibaren vizyonsuz, yıkıcı bir güce dönüştüğünü, Türkiye'nin operasyonlara açık hale getirildiğini" söyleyen ve muhalefeti işlevsizlikle eleştiren Akşener, "Devlet organizasyonundaki denge 2007 Cumhurbaşkanlığı seçimiyle gevşemiş, 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimiyle tamamen ortadan kalkmıştır" diye konuştu.

16 Nisan referandumunu 'kirli referandum' diye nitelendiren ve 1946 seçimlerine benzeten Akşener, "Demokrasi tehdit altındadır ve iktidarın hukuku herşeyin üstündedir. Siyaset açmazdadır… Türkiye yorgundur, millet yorgundur, devlet yıpranmıştır. Siyasal iklimin değişmesi dışında hiçbir sağlıklı yol, çıkar yol kalmamıştır. O çıkar yol biziz, sizsiniz, 80 milyon Türk milletidir… Ümitlerimiz, hayallerimiz, gücümüz var. Zengin, adil, mutlu bir Türkiye, özgür bir toplum istiyoruz… Yeni bir siyasal hareketle, iyi bir siyasal hareketle Türkiye kucaklaşmasını başlatıyoruz" dedi.

"Türkiye tarihin gerisine düşemez"

Eğitim, bilim ve teknoloji alanlarını örnek veren Akşener, Türkiye'nin dünyanın gelişimini iyi okuyamadığını belirterek, "Türkiye tarihin gerisine düşemez. Türkiye'nin gelişen dünyadan kopmasına asla razı olmayacağız" diyerek birinci işlerinin, "gelişme ve ilerlemenin peşinden koşan Türkiye için gerekli reformların ivedilikle hayata geçirilmesi" olduğunu söyledi.

Hukuk devleti alanında yaşanan gerilemeyi sert dille eleştiren Akşener, "Hukuk, adalet ve liyakat devletin merkezinde olmazsa devlet çözülür, millet bozulur. Millet için devletin temel vasfı adil olmasıdır… Adalet cehaletin, korkakların düşmanıdır. Haktan ve liyakattan uzak yönetimler korkak yönetimlerdir. Özgürlük alanlarını daraltan, ilerleyici olmayan yönetimler korkak yönetimlerdir" diye konuştu.

"Kör propaganda devleti de körleştirir"

Basın özgürlüğünün güçlendirilmesi konusunda da mesajlar veren Meral Akşener, medya ve iletişim alanlarının baskılandırılmaması gerektiğini belirterek, "Tek kişilik yarışla iyi olunmaz, kör propagandadır. Sonuçta devleti de körleştirir, bazı muhteremlerde olduğu gibi onları da körleştirir" dedi.

Medyaya yansıyan parti programında dikkat çeken somut vaatler arasında bir yıl içinde yeni anayasa ile parlamenter sisteme geri dönülmesi, yine bir yıl içinde demokratik bir siyasi partiler kanunu çıkarılması, basın özgürlüğünde AB standartlarının hemen uygulanması da yer alıyor.

Akşener'in açıklaması öncesinde partinin kurucu üyelerinden eski SAT komandosu Ali Türkşen, Twitter hesabından partinin logosunu paylaşmıştı.

Meral Akşener kimdir?

1956 yılında Kocaeli'nde doğan Meral Akşener, ilkokulu Kocaeli'nde, liseyi Bursa Kız Öğretmen Lisesi'nde okudu. 1979 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nden mezun olan Akşener, bir süre öğretmenlik yaptıktan sonra Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde doktora ve yüksek lisansını tamamladı.

Türkiye'nin ilk kadın İçişleri Bakanı

1995 yılında Doğru Yol Partisi (DYP) Kadın Kolları Başkanlığı görevine getirilen Akşener 1995 Türkiye genel seçimlerinde DYP Kocaeli milletvekili olarak TBMM'ye girdi. Necmettin Erbakan başkanlığındaki Refah Partisi-DYP koalisyonundan oluşan 54'üncü hükümette İçişleri Bakanlığı görevine getirilen Akşener, Türkiye'nin ilk ve tek kadın içişleri bakanı oldu.

Hükümetin dağılmasıyla 1997 yılında bakanlık görevi sona eren Akşener 1999 seçimlerinde DYP İstanbul milletvekili olarak meclise girdi. 4 Temmuz 2001'de DYP'den istifa ederek, dört ay sonra 3 Kasım'da Milliyetçi Hareket Partisi'ne katıldı. 2007 genel seçimlerinde MHP'den İstanbul milletvekili seçilerek meclise yeniden giren Meral Akşener, 2011 ve 2015 seçimlerinde de meclisteki koltuğunu korudu. 2015 yılı Kasım ayındaki seçimlerde partisinden milletvekili adayı gösterilmeyen Akşener, partinin seçimlerdeki büyük oy kaybı sonrasında kurultay talebinde bulunarak genel başkan adayı oldu. MHP içindeki muhalefetin başını çeken isimler arasında yer alan Akşener, 8 Eylül 2016'da partisinden ihraç edildi. İhraç kararıyla ilgili yargı sürecinin ardından Aralık 2016'da partiden ihracı kesinleşen Akşener, yeni parti kurma çalışmalarına başladı.

Meral Akşener evli ve bir oğlu bulunuyor.