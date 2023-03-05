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İYİ Parti'de deprem... Milletvekilleri istifa etmeye başladı.. İlk istifa geldi...

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İYİ Parti'de deprem... Milletvekilleri sitfai etmeye başladı.. İlk istifa geldi...İyi Parti Ankara milletvekili Prof. Dr. Ayhan Altıntaş partisinden istifa etti. CHP’ye geçecek
İYİ Parti'de deprem... Milletvekilleri istifa etmeye başladı.. İlk istifa geldi...

İYİ Parti'de deprem... Milletvekilleri sitfai etmeye başladı.. İlk istifa geldi...
İyi Parti Ankara milletvekili Prof. Dr. Ayhan Altıntaş partisinden istifa etti. CHP’ye geçeceği belirtildi.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş, "Son siyasi gelişmeler ışığında, gördüğüm lüzum üzerine" diyerek partisinden istifa etti.

Altıntaş sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: "Son siyasi gelişmeler ışığında, gördüğüm lüzum üzerine İYİ Partiden istifa ettiğimi kamuoyuna saygıyla duyururum."

PARTİLERİN MECLİS'TEKİ VEKİL SAYILARI 

Adalet ve Kalkınma Partisi: 285
Cumhuriyet Halk Partisi: 134
Halkların Demokratik Partisi: 56
Milliyetçi Hareket Partisi: 48
İYİ Parti: 36
Türkiye İşçi Partisi: 4
Demokrat Parti: 2
Memleket Partisi: 2
Büyük Birlik Partisi: 1
Demokrasi ve Atılım Partisi: 1
Demokratik Bölgeler Partisi: 1
Saadet Partisi: 1
Yenilik Partisi: 1
Zafer Partisi: 1
Bağımsız Milletvekili: 4

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