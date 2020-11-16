İYİ Parti'de Ümit Özdağ ihraç edildi, İsmail Koncuk istifa etti

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partisinden ihraç edildi. İhraç kararının açıklandığı saatlerde, genel merkez yönetimine muhalif isimlerden Adana Milletvekili İsmail Koncuk partiden istifa ettiğini açıkladı.

Karara itiraz edeceğini açıklayan Özdağ, ihraç kararı ve ihracına neden olan olan iddialarını yargıya taşımaya hazırlanıyor.

Genel Başkan Meral Akşener ise "Özdağ iftira boyutundaki söylem nedeniyle ihraç edildi" dedi.

İYİ Parti'de 20 Eylül'deki 2. Olağan Kurultayı'nda bazı millevtekillerinin Genel İdare Kurulu'na seçilmemesi için "tercih edilmeyecekler" listesi dağıtılması ile başlayan tartışmanın ardından, partiden bir istifa, bir de ihraç kararı geldi.

Söz konusu listenin hazırlanmasından Teşkilat Başkanı Koray Aydın'ı sorumlu tutan listede yer alan milletvekilleri, grup toplantılarına katılmayarak, Aydın'ın yeniden bu göreve seçilmesine tepki göstermişlerdi.