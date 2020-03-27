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İyi Partili Çıray: İddialar doğruysa İzmir karantinaya alınmalı

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İyi Partili Çıray: İddialar doğruysa İzmir karantinaya alınmalı
İyi Partili Çıray: İddialar doğruysa İzmir karantinaya alınmalı

Koronavirüs'e yakalanan vaka sayısının çok olduğu iddiaları İzmirlileri tedirgin ediyor. İyi Parti İzmir Milletvekili Dr. Aytun Çıray, "Elimde bir veri yok ancak İzmir'in söylendiği gibi çok vaka varsa kentte izolasyon yapılmalı. Sokağa çıkma yasağı ve kente girişlerin sınırlandırılması gibi önlemler alınmalı" dedi.

İzmir'de de Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle vatandaşlar büyük oranda evlerine kapanınca insan yoğunluğunun olduğu cadde ve sokaklar sessiz kaldı.Dokuz Eylül Üniversite Tıp Fakültesi Hastanesi, Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi, Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ege Üniversite Tıp Fakültesi Hastanesi, Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastane'sinde belli bölümler boşaltıldı. Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi ise karantina hastanesi yapıldı. İzmir'de bulunan vaka sayısı ise henüz resmi açıklamayla kamuoyuna bildirilmedi. Kentte, şuana kadar Çeşme Limanı'nda gümrük görevlisi olarak çalışan bir kişi dışında resmi makamlarca vaka açıklanmadı. Ancak İzmir'in vaka sayısında Türkiye'nin en riskli kentlerinden olduğu söylentisi paniğe neden oluyor. 

Cumhuriyet'ten Muhammet Özmen'in haberine göre, İyi Parti İzmir milletvekili Aytun Çıray, "Benim elimde bir veri yok ancak İzmir'in söylendiği gibi çok yoğun vaka bulunan illerden olduğu doğruysa derhal izolasyon yapılması gerekir. Kent sınırlandırılırsa daha kolay mücadele edilir" dedi.

Çıray, vaka sayısının çok olduğu illerde sokağa çıkma yasağı ve kente girişlerin izne bağlanması gibi tedbirlerin anlınması gerektiğinin altını çizerek, "Eğer İzmir için risk büyükse büyükşehir belediyesi, valilik ve il sağlık müdürlüğü işbirliği yaparak bir arada çalışmalı. Vatandaşların ihtiyaçlarının evlere servis edilmesi dahil her şey birlikte planlanmalı. Bazı hastaneler, yayılmanın önüne geçmek için koronavirüs hastanesi yapılmalı. Çok fazla vakanın görüldüğü illerde bu tedbirler alınmazsa orada sağlık sistemi çöker." ifadelerini kullandı.

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