İyi Partili Çıray, Metallica dinleyen Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin videosunu paylaştı: Gezi'yi kirleten provokasyonlara benziyor

İyi Partili Aytun Çıray, Metallica'nın “Master of Puppets" şarkısıyla rektör Prof. Dr. Melih Bulu'yu protesto eden Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin videosunu paylaşarak, "Gezi'yi kirleten provokasyonlara benziyor" yorumunu yaptı.
AKP’den milletvekili ve ve belediye başkan aday adayı Prof. Dr. Melih Bulu’nun Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör atanmasına tepkiler devam ediyor. Kampüste eylem yapan öğrenciler, dünkü açıklamasında hard rock müzik sevdiğini ve Metallica dinlediğini söyleyen Prof. Dr. Bulu’yu, Metallica’nın “Master of Puppets" şarkısıyla protesto etti.
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