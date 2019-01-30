İYİ Partili Çıray: Tunç Soyer'e yapılan saldırının gerçek nedeni, babasının Gülen'i mahkum eden ilk yargıç olması

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, CHP tarafından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Tunç Soyer'e babası üzerinden yöneltilen eleştirilere tepki gösterdi. Çıray, "Saldırıların gerçek nedeni babaları merhum Nurettin Soyer'in Fehullah Gülen'i ilk mahkûm eden yargıç olmasıdır" dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray, CHP tarafından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e, babası Nurettin Soyer üzerinden yöneltilen eleştirilere tepki gösterdi. İYİ Parti'nin CHP ile bazı il ve ilçelerde demokrasi için iş birliği kararı aldığını hatırlatan Çıray, şöyle devam etti:

— İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı bu işbirliği kapsamının içindedir. Dolayısı ile CHP'ye bırakılan bu ilin belediye başkan adayı Tunç Soyer'i destekleyerek kararımızın arkasında duracağız. Bu benim, bir İzmir Milletvekili olarak benim parti görevim olduğu kadar siyasi ahlakımın gereğidir. Açıkça ifade etmeliyim ki; Sayın Tunç Soyer'e yapılan saldırıların gerçek nedeni babaları merhum Nurettin Soyer'in Fehullah Gülen'i ilk mahkum eden yargıç olmasıdır. Soyer'e yapılan saldırılar arkasında FETÖ'cülerin intikam alma niyetleri vardır. Siyasiler bir defa daha FETÖ'cüler tarafından aldatılmaktadırlar. FETÖ'cü trollerin başlattığı bu kampanyaya alet olan siyasiler, bu örgüt tarafından kandırılanlar şimdi de cahiliye dönemi hukukundan medet mi umuyorlar? Kimse provokasyonlara gelmeyin. Bu ayıptır.

NE OLMUŞTU?

Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterilmesi bazı kesimlerde rahatsızlık yarattı. Aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de bulunduğu çok sayıda siyasi, Soyer ismine 12 Eylül darbesi döneminde ülkücüleri yargılayan askeri savcı Nurettin Soyer'in oğlu olması nedeniyle karşı çıktı. Nurettin Soyer, ülkücü kesim tarafından 'işkenceci' olmakla suçlanıyor.