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İyi Partili Usta'dan 6 Mart'taki Altılı Masa toplantısı hakkında açıklama: Kapı hâlâ açık

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İyi Partili Usta'dan 6 Mart'taki Altılı Masa toplantısı hakkında açıklama: Kapı hâlâ açık
İyi Partili Usta'dan 6 Mart'taki Altılı Masa toplantısı hakkında açıklama: Kapı hâlâ açık

İyi Partili Usta'dan 6 Mart'taki Altılı Masa toplantısı hakkında açıklama: Kapı hâlâ açık

İyi Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının dayatıldığını savunarak Altılı Masa'ya suçlamalar yöneltmesi ve masadan kalkmasının ardından; 6 Mart'taki toplantısına katılıp katılmayacaklarına dair soruya "Karar almadık, hâlâ kapı açık" yanıtını verdi.

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