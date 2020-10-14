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İyi temizlik yaptığını kanıtlamak için öyle bir şey yaptı ki...

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Çin'in Şantung bölgesinde bir temizlik firmasında çalışan görevli kadın, işini iyi yaptığını kanıtlamak için temizlediği tuvaletten su içti. Temizlik şirketinden yapılan açıklamada, kadının bu eylemi 2 yıldır kendi isteğiyle yaptığı belirtildi.
İyi temizlik yaptığını kanıtlamak için öyle bir şey yaptı ki...

Olay, Çin'in Şantung bölgesinde meydana geldi. Temizlik şirketinde görevli bir kadın, işinin iyi yaptığını kanıtlamak için tuvaletten bardağa su alarak içti. O sırada onu izleyen kişilerin de kadını alkışladığı görüldü. Görüntüler, sosyal medyada tepki gördü. Sosyal medya kullanıcıları, kadının söz konusu eylemi, 'üslerinin zoruyla' gerçekleştirdiğini iddia etti.

"İŞİNİ SEVDİĞİNİ GÖSTERİYOR"

Kadının bağlı olduğu temizlik şirketinden yapılan açıklamada, kadının bu eylemi 2 yıldır kendi isteğiyle yaptığı belirtildi. Şirketin sözcüsü, "O bizim örneğimiz. Bunu yaparak işini en üst seviyede yaptığını gösteriyor" dedi.

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