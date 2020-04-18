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İyileşen Covid-19 hastaları arasında 'yeniden aktifleşen' vakalar neden artıyor?

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Güney Kore'de iyileştikten sonra koronavirüs testlerinde yeniden pozitif çıkan eski Covid-19 hastalarının sayısının artışı endişe yarattı.
İyileşen Covid-19 hastaları arasında 'yeniden aktifleşen' vakalar neden artıyor?

Güney Kore'de iyileştikten sonra koronavirüs testlerinde yeniden pozitif çıkan eski Covid-19 hastalarının sayısının artışı endişe yarattı.

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi perşembe günü itibariyle tedavisi tamamlanan ve iyileşen 141 Covid-19 hastasına yapılan testlerin yeniden pozitif çıktığını duyurdu.

Merkez, sayıları artan yeniden pozitif vakaların sebebini yeniden enfekte olmak, hastalığın nüksetmesi ve testlerdeki hatalarda arıyor.

İyileşen hastaların yeniden enfekte olması, pek çok uzman ve Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne göre düşük bir olasılık.

Uzmanlar daha çok hastalığın nüksetmesi ya da virüsün vücudun bazı bölgelerinde uyur durumda bulunması ihtimali üzerinde duruyorlar. Bir ihtimal de söz konusu hastaların bağışıklık sisteminin oldukça güçsüz olması.

Hastalığın nüksetme olasılığı, salgının durdurulması aşamasında yeni zorlukları beraberinde getirmesi nedeniyle en 'korkulan' senaryo.

Güney Koreli sağlık yetkilileri henüz 'yeniden aktifleşen' hastaların virüsü yaydığı bir vakaya rastlamadı, ancak böyle bir bulaşıcılık kanıtlanırsa çok büyük bir sorun olacağına işaret ediyorlar.

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