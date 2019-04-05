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İyilik gönüllüleri sel mağduru ailelere eşya yardımı yaptı

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Kıbrıs Vakıar İdaresi bünyesinde gönüllü gençlerin katılımı ile sosyal sorumluluk faaliyetleri sürdüren İyilik Gönüllüleri,Taşkent’te selden evleri zarar gören ailelere ev eşyası yardımında bulundu.
İyilik gönüllüleri sel mağduru ailelere eşya yardımı yaptı

Selin hemen ardından Kıbrıs Vakıar İdaresi’nin sağladığı gıda paketleri, havlu seti, hijyen paketi ve battaniye yardımında bulunarak sel mağduru ailelere yardım eli uzatan İyilik Gönüllüleri, şimdi de, aşırı yağışlardan çatıların akıtması sonucu ve sel sularından evleri zarar gören ve eşyaları kullanılmaz duruma gelen ailelere, yatak, şilte ve koltuk takımı teslim etti.

Yoğun yağışlar sonucu oluşan selin zarar verdiği Taşkent’teki mağdur vatandaşlara yardım eli uzatan Kıbrıs Vakıar İdaresi, sel felaketi sonucunda mağdur olan vatandaşların acılarını paylaşmak amacıyla “İyilik ile yaraları saralım!” adıyla kampanya başlatmıştı. İhtiyaçlı kişilere yardım elini uzatmak isteyen hayırseverler, Vakıar İdaresi’nin Vakıar Bankası Lefkoşa Merkez Şubesi, Ziraat Bankası’nın Lefkoşa Şubesi’ndeki TL ve döviz hesaplarına bağış yapabilir. (BRT)

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