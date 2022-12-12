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İyilik Gönüllülerinden Mesaj “Lütfen Çevremizi Temiz Tutalım”

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İyilik Gönüllülerinden Mesaj “Lütfen Çevremizi Temiz Tutalım”
İyilik Gönüllülerinden Mesaj “Lütfen Çevremizi Temiz Tutalım”

Oya Kutsal liderliğinde her hafta yeni bir bölgeyi çöpten arındıran Evkaf Girne İyilik Gönüllüleri bu hafta da Girne Üniversitesi öğrencilerinin katkılarıyla Maremonte sahilini, sahile giden yolu ve otopark çevresini temizledi.

Yaklaşık 100 torba çöp toplayan genç ekip “Lütfen çevremizi temiz tutalım” diyerek topluma mesaj verdi.

Evkaf Hakkında, www.evkaf.org

451.yılını kutlayan Evkaf, önemli Türk ve Müslüman geleneklerinden olan hayır işi ve iyiliği sürdürmeye devam ediyor. Merkezi KKTC başkenti Lefkoşa’da bulunan kurum, 2200’den fazla vakfı idare ediyor ve gelirleri Kıbrıs’ta her tür insana yardım etmek için kullanıyor. Eğitim, sağlık, fakirlere yardım, çevreyi koruma, hayvan refahı, dini yapıların ve tüm inançlardan insanların mezarlıklarının muhafaza edilmesi gibi birçok alanda yardım yapıyor.

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