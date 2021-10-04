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İyilik Yapma ve Yardımlaşma Temalı Resim ve Kompozisyon Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu

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İyilik Yapma ve Yardımlaşma Temalı Resim ve Kompozisyon Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu
İyilik Yapma ve Yardımlaşma Temalı Resim ve Kompozisyon Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu

İyilik yapma ve yardımlaşma temalı resim ve kompozisyon yarışması ödülleri sahiplerini buldu.
Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı, iyilik yapma ve yardımlaşma konularında toplumsal farkındalık oluşturabilmek adına ilkokullarda resim, ortaokullarda ise kompozisyon yarışması düzenlendi. 
Türk Kızılayı’ndan verilen bilgiye göre, yarışma jürisinin değerlendirdiği 1492 resim ve 98 kompozisyon arasından dereceye giren öğrencilere, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen ödül töreniyle ödülleri takdim edildi.

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Resim yarışmasında dereceye giren ilkokul öğrencilerine tablet, kompozisyon yarışmasında dereceye giren ortaokul ve lise öğrencileri arasından; birinci gelen öğrencilere masaüstü bilgisayar, ikinci gelen öğrencilere dijital fotoğraf makinesi ve üçüncü gelen öğrencilere de tablet hediye edildi.
Yarışmaya katkı koyan jüri üyelerine de teşekkür belgeleri verildi.

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Resim Yarışması Kazananları
1. Selim Şehsuvaroğlu - 4D - Şehit Ertuğrul İlkokulu
2. Emine Budak - 1A - Gelibolu İlkokulu
3. Ecemnaz Buran - 3G - Levent Primary School
Jüri Üyeleri
Yrd. Doç. Dr. Raif Dimiller
Yrd. Doç. Dr. Hasan Zeybek
Yrd. Doç. Dr. Eser Keçeci
Kompozisyon Yarışması Kazananları
Ortaokul Kategorisi
1. Dila Sökmez -  The English School
2. Duru Dülger  -  Necat British College
3. Elif Aydın -  Lapta Yavuzlar Lisesi
Lise Kategorisi 
1. Esra Pekmezci - Bülent Ecevit Anadolu Lisesi
2. Kardelen Andaş - Lefkoşa Türk Lisesi
3. Ceren Kesgin -  Bülent Ecevit Anadolu Lisesi
Jüri Üyeleri
Esra Korman Peker - Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, 
Tezel Muruz Dayı, Aslı Taner - Bayraktar Ortaokulu
Canay Erçağ - Lefkoşa Türk Lisesi
Kerime Ilıcan - Demokrasi Ortaokulu
Aslı Taner - Bayraktar Ortaokulu

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