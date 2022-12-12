  • BIST 5.193,30
  • Altın 1071.404
  • Dolar 18.6411
  • Euro 19.6939
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

“İyilikte Yarışalım” Proje Yarışması Gençler ile Buluşuyor

» »
“İyilikte Yarışalım” Proje Yarışması Gençler ile Buluşuyor
“İyilikte Yarışalım” Proje Yarışması Gençler ile Buluşuyor

Kıbrıs Vakıflar İdaresi ve KKTC Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde “İyilikte Yarışalım” temalı Sosyal Sorumluluk Proje yarışması düzenleniyor.

Projenin amacı, toplumumuzda eskiden beri var olan iyilik ve hayırseverlik anlayışını genç nesiller aracılığıyla ileriye götürerek sorumluluk sahibi genç kuşaklar yetiştirmek ve gençlerin sürdürdükleri akademik başarılarıyla toplumsal hizmet alanında özverileri ile ön plana çıkan gençler yetiştirerek iyilik yapmaya teşvik etmektedir.

Projeye KKTC Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki genel orta öğretim dairesine bağlı ortaokul, lise ve özel okullar katılabilecektir. Yarışma dosya teslim süresi 31 Mart 2023 tarihine kadar KKTC Milli Eğitim Bakanlığı Genel Orta Öğretim Dairesi müdürlüğüne teslim edilecektir.

Ödüller;

Birinci gelen okula 50.000 TL ve Ekip Üyelerine Türkiye’de düzenlenecek olan Gençlik Kampı’na katılmak hakkı

İkinci gelen okula 30.000 TL

Üçüncü gelen okula ise 20.000 TL verilecektir.

Projenin ödülleri Evkaf’ın kuruluş tarihi olan 15 Nisan 1571 ve Evkaf İdaresi’nin İngilizlerin elinden alındığı tarih olan 15 Nisan 1956 yılı dolayısıyla 15 Nisan 2023 tarihinde düzenlenecek olan törende verilecektir. SON//

Evkaf Hakkında, www.evkaf.org

451.yılını kutlayan Evkaf, önemli Türk ve Müslüman geleneklerinden olan hayır işi ve iyiliği sürdürmeye devam ediyor. Merkezi KKTC başkenti Lefkoşa’da bulunan kurum, 2200’den fazla vakfı idare ediyor ve gelirleri Kıbrıs’ta her tür insana yardım etmek için kullanıyor. Eğitim, sağlık, fakirlere yardım, çevreyi koruma, hayvan refahı, dini yapıların ve tüm inançlardan insanların mezarlıklarının muhafaza edilmesi gibi birçok alanda yardım yapıyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Geçtiğimiz Haftada 73 Trafik Kazası Meydana Geldi12 Aralık 2022 Pazartesi 14:35
  • Göçmenköy'de Depo Yandı!12 Aralık 2022 Pazartesi 14:25
  • Gemikonağı'nda Korkutan Kaza!12 Aralık 2022 Pazartesi 14:18
  • Üstel'den ''3 Günlük Yakıt Kaldı'' Açıklamasına Yanıt Geldi!12 Aralık 2022 Pazartesi 14:13
  • Mesleki Eğitim Kursları Başlıyor12 Aralık 2022 Pazartesi 13:48
  • Arif Hasan Tahsin'in aramızdan ayrılışının 10. yılı anısına12 Aralık 2022 Pazartesi 13:20
  • 3 Günlük Yakıt Kaldı! Ortada Gemi Yok12 Aralık 2022 Pazartesi 13:15
  • Üstel'den Asgari Ücret Açıklaması!12 Aralık 2022 Pazartesi 13:07
  • Arıklı: Çalışma, sol direksiyon araç ithalini serbest bırakmakla ilgili12 Aralık 2022 Pazartesi 12:30
  • Beklenen Ödeme Gerçekleşti12 Aralık 2022 Pazartesi 12:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti