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‘İyilikte Yarışalım’ projesi yaygınlaşmaya devam ediyor

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EVKAF’ın katkılarıyla iyiliği her yere yayma amacıyla oluşturulan ‘İyilikte Yarışalım’ sosyal sorumluluk projesi, yepyeni projelerle yaygınlaşmaya devam ediyor.
‘İyilikte Yarışalım’ projesi yaygınlaşmaya devam ediyor

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin (Evkaf) katkılarıyla, iyiliği her yere yayma amacıyla oluşturulan ‘İyilikte Yarışalım’ sosyal sorumluluk projesi, okulların katılımı ve çocukların gayret dolu başarılarıyla günden güne birbirinden farklı yepyeni projelerle yaygınlaşmaya devam ediyor.

Evkaf’tan verilen bilgiye göre, Oğuz Veli Ortaokulu ve Osman Nejat Konuk Ortaokulu’nda gerçekleştirdikleri projelerle iyiliğe katkı koydu.

Oğuz Veli Ortaokulu, ilkini düzenlediği “İyilik Aşı” projesinde bir ileriye adım atarak ikinci faaliyetini de geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdi. Öğrencilerin kendi emekleriyle hazırladıkları çorbalar, İyilik Aşı etkinliğine katılan herkes tarafından keyifle yudumlandı. Elde ettikleri gelir ile işitme engeli bulunan çocuklarımıza ve SMA hastalarına katkı koyacak olan gençlerimiz iyiliği yaşatarak insan hayatına dokunabilmeyi hedefliyor.

Öte yandan Osman Nejat Konuk Ortaokulu’nda “Göçmen Kuşlara Türkçe Öğretiyorum, Türkçemi Yaygınlaştırıyorum” etkinliğiyle İyilikte Yarışalım projesine destek oldu.

Konumu gereği birçok yabancı uyruklu öğrenciye hizmet veren okul, Türkçe bilmeyen öğrencilerine yine öğrencileri desteğiyle Türkçe öğreterek iyilik yarışına katıldı.

Dün gerçekleştirilen etkinlikte ise yabancı öğrencilerin Kıbrıs manilerini okumaları misafirlere büyük bir mutluluk yaşattı. Böylelikle İyilikte Yarışalım projesiyle hem Türkçe öğretildi hem de Kıbrıs Kültürü yaygınlaştırıldı.

Ayrıca her ülkeden geleneksel yemeklerin satışının yapıldığı şenlikte elde edilen tüm gelir okula bağışlandı.

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