‘İyilikte Yarışalım’ sosyal sorumluluk proje yarışmasında son aşamaya gelindi

Kıbrıs Vakıflar İdaresi (Evkaf) sponsorluğunda iyiliği yaymak amacıyla oluşturulan ve 35 okulda toplam 50 projeyle sürdürülen ‘İyilikte Yarışalım’ sosyal sorumluluk proje yarışması tamamlanıyor.

Her gün farklı bir okulun faaliyet geliştirdiği yarışmada dün19 Mayıs Türk Maarif Koleji (TMK) öğrencileri Lefkoşa Çocuk Esirgeme Etkinlik Merkezinde etkinliklerini gerçekleştirdi.

Yarışmaya “Eğitimle Sosyal Değişim Gönüllüleri” isimli konu başlığıyla katılan 19 Mayıs TMK öğrencileri, okuldan sonra arta kalan zamanlarında Mustafa Çağatay İlkokulu'na ve Lefkoşa Çocuk Esirgeme Etkinlik Merkezine giderek oradaki öğrencilere hem İngilizce öğretildi hem de zeka oyunlarıyla eğitimlerine destek verildi.

Dünkü etkinliğe katılarak gençlerin çabalarını taktir eden Evkaf Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter, İyilikte Yarışalım Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında oluşturulan faaliyetlerin herkese örnek olması gerektiğini ve iyilik teması altında gençlerin çok güzel işler başardığını söyledi.

Benter, etkinliğe katılan çocuklar da iyiliği topluma yayarak ülkelerine destek çıkmak istediklerini, empati kurarak ihtiyaçlı kişilere yardım sağlayabilmekten dolayı mutluluk duyduklarını belirtti.