Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan, 2022 yılının KKTC’ye barış ve huzur getirmesini diledi.

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan yayımladığı yeni yıl mesajında, “BKP, birleşik federal Kıbrıs için, kararlı mücadelesine devam edecektir” diyerek, “toplumsal yok oluş tehlikesi” ile karşı karşıya bulunan Kıbrıslı Türkler için tek çıkış yolunun, erken federal çözüm olduğunu görüşünü savundu.

23 Ocak 2022 tarihinde yapılacak seçimlerin, güçlü bir boykotla sonuçlanması için kararlılıkla çalıştıklarını dile getiren İzcan, “Boykot direniştir” diyerek halkı güçlü bir boykota omuz vermeye çağırdı.

Emek, demokrasi ve barış mücadelesinin bir bütün olduğunu dile getiren BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, “Özgür olmadan, refah ve huzura kavuşmak mümkün değildir” dedi.

İzcan, Kıbrıs Türk toplumunun iradesine yapılan saldırıları şiddetle kınadıklarını belirtti.

“BKP, dünyanın değişik bölgelerinde, emperyalizme karşı özgürlük mücadelesi veren halkların yanında olmaya devam edecektir” diyen İzcan, Anglo-Amerikan emperyalizminin, Ortadoğu başta olmak üzere, dünyanın değişik bölgelerinde gerçekleştirdiği katliam ve vahşetler ile halklara zulüm uyguladığını, 2022 yılının dünya halkları ve yurdumuza barış ve huzur getirmesini diledi ve yurttaşlarımızın yeni yılını kutladı.