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İzcan: “Acı üzerinden siyaset yapan politikacılar istemiyoruz”

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Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, acı üzerinden siyaset yapan politikacıları ülkede istemediklerini kaydederek, “Sevgi ve kardeşlik, savaş, şiddet ve düşmanlığı yenecek” dedi.
İzcan: “Acı üzerinden siyaset yapan politikacılar istemiyoruz”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, acı üzerinden siyaset yapan politikacıları ülkede istemediklerini kaydederek, “Sevgi ve kardeşlik, savaş, şiddet ve düşmanlığı yenecek” dedi.

İzcan, nefret politikalarını, acı üzerinden siyaset yapılmasını ve Kıbrıs Türk halkının iradesine yönelik müdahaleleri kabul etmeyeceklerini söyledi.

İzzet İzcan yazılı açıklamasında “Maraş’ın statüsü BM’nin 550 ve 789 sayılı kararlar ile belirlenmiştir. Uluslararası hukuka uygun şekilde Maraş yasal sakinlerine verilmek üzere BM’ye devredilmelidir” dedi.

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