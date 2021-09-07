İzcan, acilen yeni asgari ücretin belirlenmesini talep etti

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Ulusal Birlik Partisi (UBP) koalisyon hükümetine çağrıda bulunarak, acilen yeni asgari ücretin belirlenmesini talep etti.

İzcan, yaptığı açıklamada, “Her şeye yağmur gibi zam yağarken, niye emekçinin alın terini çalıyorsunuz?” diye sorarak, hükümeti başladığı hiçbir işi bitirememekle eleştirdi.

Şubat ayından beri asgari ücretin aynı olduğunu dile getiren İzcan, işçi ve işveren çevrelerinin anlaşmış olmalarına rağmen, hükümetin ayak sürmesinin kabul edilmez olduğunu söyledi.

İşverene verilen sosyal sigorta desteğinin sürmesinde yarar olduğunu belirten, ülkede ekonomik kaos yaşandığını, binlerce küçük esnafın iflas ettiğini, banka taksitlerini ödeyemediğini dile getirerek, UBP’yi kurultay hesabı yapmaktan vazgeçerek, halkın temel ihtiyaçlarına cevap verecek çözümler üretmeye çağırdı.

“BKP, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emekçilerin yanında durmaya devam edecektir” diyen İzcan, örgütlü mücadelenin yükseltilmesinin kaçınılmaz olduğunu vurguladı.