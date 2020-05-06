İzcan: “Aslan, İnan ve Gezmiş’i saygıyla anıyoruz”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, idam edilişlerinin 48’inci yıl dönümünde Türkiye devrimci hareketi önderlerinden Yusuf Aslan, Hüseyin İnan ve Deniz Gezmiş’i saygıyla andıklarını belirtti.
İzcan, “Dünyanın hiçbir yerinde devrimci hareket, önderleri katledilerek sona erdirilemedi” dedi.
Yazılı açıklamasında, Türkiye’deki rejimi ve KKTC’ye yönelik politikalarını da eleştiren İzcan, “Birleşik Kıbrıs Partisi, demokrasi, özgürlük ve bağımsız yargı mücadelesine kararlılıkla devam etmektedir. Devrimci mücadele başarıya ulaşıncaya kadar devam edecek” ifadelerine yer verdi.
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