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İzcan “barış dolu aydınlık yarınlar” diledi

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İzcan “barış dolu aydınlık yarınlar” diledi
Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan, yayımladığı Bayram mesajında, halkın Ramazan Bayramı’nı kutlayarak, “barış dolu aydınlık yarınlar” diledi.

Mesajında, Kıbrıs Türk toplumunun Ramazan Bayramı’nı büyük ekonomik, sosyal ve siyasi sorunlar ile boğuşarak karşıladığını savunan İzcan, çözümsüzlük ve Kıbrıs sorununda belirsizliğin, Kıbrıslı Türkleri toplumsal yok oluş tehlikesiyle karşı karşıya getirdiğini kaydetti.

İzzet İzcan, Kıbrıs Türk toplumunun varlık ve kimliğini koruma mücadelesinde kararlılıkla hareket etmesinin önemli olduğunu belirterek, “Tüm yurtseverlerin öncelikli görevi, insanlarımızın kardeşliği temelinde yurdumuzun bütünlüğünü sağlamaktır. Birleşik Kıbrıs Partisi çıktığı yolda kararlılıkla ilerlemeye devam edecektir” dedi.

28 Haziran tarihinde başlayacak Crans-Montana zirvesinde Kıbrıs’ın yeniden birleştirilmesi görevinin bulunduğunu ifade eden İzzet İzcan, “Kıbrıs halkının beklentisi barış ve özgürlük penceresinin bir an önce açılmasıdır” ifadesini kullandı.

Halkın Ramazan Bayramı’nı kutlayan BKP Genel Başkanı İzcan, “Tüm kardeşlerimizin bayramını kutlarken, önümüzdeki bayramların yurdumuz Kıbrıs ve bölge halklarına barış, huzur ve mutluluk getirmesini dilerim” dedi.

 

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