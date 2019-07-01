İzcan: Barış ve istikrarın önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Taşkent yakınlarına düşen S-200 füzesinin, herhangi bir can kaybına sebep olmamasından duyduğu memnuniyeti açıklayarak, halka geçmiş olsun dileğinde bulundu.

“Kıbrıs’ın etrafının ateş çemberine döndüğü, enerji savaşlarının yaşandığı bir bölgede yaşıyoruz” diyen İzzet İzcan, “Yaşananlar barışın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir” dedi.

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, “Anglo-Amerikan emperyalizminin, enerji bölgelerini yeniden tasarımlamak için yaşama geçirdiği Büyük Ortadoğu Projesi, milyonlarca insanın yaşamına mal olmuş, ülkeler parçalanmış ve milyonlarca insan yerinden yurdundan olmuştur” şeklinde devam etti.

İzcan, “Filler savaşırken fareler ezilmeye devam ediyor” dedi.

Kıbrıs’ta barış ve istikrarın önemine dikkat çeken İzzet İzcan, “Gün 24 saat savaş tamtamı çalan milliyetçi kesimlerin yaşananlardan dersler çıkarması temenni ediyorum” dedi.