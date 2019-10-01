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İzcan: “BM Genel Sekreteri Guterres, 5’li uluslararası konferansı toplamalıdır”

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İzcan: “BM Genel Sekreteri Guterres, 5’li uluslararası konferansı toplamalıdır”
İzcan: “BM Genel Sekreteri Guterres, 5’li uluslararası konferansı toplamalıdır”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, iki toplum liderinin New-York ziyaretleri sonrasında topun BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’te olduğunu vurgulayarak, BM Genel Sekreteri’ni liderleri referans noktalarında uzlaşmaya teşvik ederek, 5’li uluslararası konferansı toplamaya çağırdı.

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, yeterince görüşme yapıldığını belirterek, “Sıra kararlı adımlar atıp sorunu kalıcı bir şekilde çözmeye gelmiştir” dedi.

Ekim, kasım aylarının önemli olduğunu dile getiren İzcan, varsa pürüzlerin,  BM Temsilcisi  Lout’un bölgeye gelerek giderilebileceğini söyledi.

İzcan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’ten 5’li uluslararası konferans için inisiyatif almasını talep ederek, “Önümüzdeki fırsat kaçırılırsa, Kıbrıs ve bölgede gerginlik politikası hakim olacaktır” dedi.

Fırsatın kaçırılması durumunda, Kıbrıs ve bölgede gerginlik politikasının hakim olacağını belirten İzcan, “Kıbrıs sorunu dünyada çözümsüz sorunların arasına katılacak ve kalıcı bölünme gerçekleşecektir” dedi.

“Geleceğimiz çözüm ve barıştadır” diyen İzcan, ilgili tarafları federal birleşik Kıbrıs için çalışmaya davet etti.

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