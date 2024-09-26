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İzcan, çözüm yanlısı kesimleri seslerini yükseltmeye çağırdı

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İzcan, çözüm yanlısı kesimleri seslerini yükseltmeye çağırdı.
İzcan, çözüm yanlısı kesimleri seslerini yükseltmeye çağırdı

Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde görüşme süreci başlatılarak, federal birleşik Kıbrıs’a ulaşmanın hedeflenmesi gerektiğini, bunun dışındaki arayışların Kıbrıs’ı felakete sürükleyeceğini ileri sürdü.

İzcan yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmayı eleştirerek, Kıbrıs’ta taksim politikasının savunulmasını reddettiklerini kaydetti.

“Kıbrıs Türk toplumunun görüşü dahi sorulmadan yapılan bu açıklamalar bizi bağlamamaktadır” diyen İzcan, Türkiye’nin Kıbrıs’ta garantörlük hakkı dışında hakları bulunmadığını da savundu. İzcan, çözüm yanlısı kesimleri seslerini yükseltmeye çağırdı.

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