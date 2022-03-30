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İzcan CTP ve TDP ile biraraya geldiklerini açıkladı..

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“UBP bir çıkar şebekesidir onlar için önemli olan devlet değil, küçük küçük çıkar gruplarıdır” dedi
İzcan CTP ve TDP ile biraraya geldiklerini açıkladı..

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, bugün Başbakan Sucuoğlu’nun yaptığı gibi Anayasayı hiçe saymasının daha önceki UBP’li başbakanlar tarafından da yapıldığına işaret ederek, “UBP bir çıkar şebekesidir onlar için önemli olan devlet değil, küçük küçük çıkar gruplarıdır” dedi

BKP Genel Başakanı İzzet İzcan, Mayıs TV’de yayınlanan “Son Nokta” programında gündemi değerlendirdi. İzcan, UBP Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun “Belediyeler reformu” adı altında yerel seçimleri erteleme girişiminin Anayasayı hiçe sayma girişimi olduğuna dikkat çekerek, bu girişimin daha önce de denenip Yüksek Mahkemeden döndüğünü kaydetti. İzzet İzcan, “Hukuk devleti yoksa süreç tepeden başlayıp aşağıya doğru gider, bir defadan bir şey olmaz mantığı çok tehlikelidir. Başbakan bu yola girdiyse söyleyecek hiçbir şey kalmaz” Şeklinde konuştu.

Hükümetin halk yararına hiç bir şey yapmadığını belirten İzcan, bu mantığın biz fedakarlık yapacağımız yerde halk batsın mantığı olduğunu kaydetti.

“Ülkede elektrik yok, zamlar aldı başını gidiyor vatandaş açlıkla karşı karşıya, AKSA’ya 1 Milyon Dolar borcu alkole yaptıkları anormal fonlarla kapatmaya çalışıyorlar, dağdaki bayrağı bile Güneyden aldıkları elektrikle aydınlatıyorlar ardından da milliyetçilik satıyorlar. Geldiğimiz aşamada sormak istiyorum halkı olmayan devlet mi olur?” dedi.

Yaşananlar karşısında hem meclis içi hem de dışarıdaki muhalefet ve ilerici kesimlere büyük görevler düştüğüne vurgu yapan İzcan, “Sendikaların eylemlerini destekliyor olmakla birlikte tepki salt ekonomi üzerinden gitmemeli ekonomiyle gelecek yani birleşik Kıbrıs hedefi paralel yürütülmeli çünkü Kıbrıslı Türklerin kurtuluşu, uluslararası hukuk ve Avrupa Birliği içinde yer almasıdır “şeklinde konuştu.

Açıklamalarında, seçimlerden önce tüm girişimlere rağmen başarılamayan solda iş ve güç birliği çalışmalarının sürdüğüne de değinen İzzet İzcan, Mine Atlı Başkanlığında oluşan yeni TDP heyeti ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’la bir araya geldiklerini açıkladı. Bu süreçte CTP’nin önemli bir misyon üstlenmesi gerektiğini kaydeden İzcan, “Biz kimsenin altında birleşelim demiyoruz, farklılıklarımızı koruyarak 5 veya 6 maddeden oluşacak bir Manifesto altında hareket etmeliyiz. Önümüzdeki günlerde sol kesim olarak yemekli bir toplantıda yeniden bir araya geleceğiz. Bu dayatmalar karşısında birlikte hareket etmemiz kaçınılmaz” şeklinde konuştu.

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