Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın tehdit edilmesine kadar vardırılan linç kampanyasını kınadı.

İzcan yazılı açıklamasında bilinçli bir tahrik ve terör estirilmeye çalışıldığı görüşünü ifade etti ve “Bu kampanyayı yürütenler, ayrılıkçı ve taksimci hedeflerine ulaşmaya çalışıyorlar” dedi.

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar’ın, Cumhurbaşkanı Akıncı’yı “ilaç kaçakçısı” ilan ettiğini, “ayar çekmeye çalışacağını” açıkladığını hatırlatan İzzet İzcan, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın ise Cumhurbaşkanı’nın meşruluğunu tartışmaya açarak, bugünkü ortama çanak tutuğunu savundu.

İzcan, “Niyetleri çözüm, barış ve demokrasi sürecini engellemek, şantaj siyasetlerini hayata geçirerek, yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde avantaj sağlamaktır” dedi.