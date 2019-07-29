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İzcan: Ekonomik protokol kıbrıs türk toplumunun yok edilmesidir

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Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Türkiye ile imzalanan “ekonomik protokolün”; Kıbrıs Türk toplumunun “yok edilmesi” anlamına geldiğini savundu.
İzcan: Ekonomik protokol kıbrıs türk toplumunun yok edilmesidir

İzcan yazılı açıklamasında, AKP’nin Türkiye’de uyguladığı ve Türkiye ekonomisini iflas noktasına taşıyan modelin; “ekonomik protokol” adı altında KKTC’de de hayata geçirilmeye çalışıldığını iddia ederek, “Böyle bir paket, baskıcı, otoriter bir rejim yaratılmadan uygulanamaz. Temel hak ve özgürlüklere saldırılmasının nedeni budur” görüşünü öne sürdü.

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, özelleştirme adı altında kamuya ait kurumların sermayeye  peşkeş çekileceğini, tasarruf adı altında insanların cebine el atılacağını ve üretimin en büyük destekçisi olan kooperatiflerin yok edileceğini savundu.

“Hiçbir ekonomik mücadeleyi siyasi mücadeleden ayrı düşünemeyiz” diyen BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, barış, demokrasi ve özgürlük kavgasının esas olduğunu belirtti.

İzzet İzcan, “ekonomik pakete” karşı olduğunu söyleyen siyasi parti ve sendikaların mevcut rejimi benimseyerek ekonomik haklarını korumalarının mümkün olmadığını ifade ederek, “Yaşananlar, Kıbrıs Türk kimliğini ve varlığını yok etme siyasetidir. Mücadele ancak direne direne kazanılabilir” dedi.

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