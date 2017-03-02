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İzcan: “erken seçim kaçınılmazdır”

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İzcan: “erken seçim kaçınılmazdır”
BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, Meclisin toplanamaz duruma düşmesinin ardından tek çıkış yolunun erken seçim olduğunu söyledi.

Yazılı açıklamasında, UBP-DP hükümeti ile birlikte Meclis’in de ömrünün dolduğunu savunan İzcan, güvensizlik önergesi adı altında erken seçimden kaçmaya çalışmanın hedef şaşırtmaktan ibaret olduğunu vurguladı.

“Güvensizlik önergesi UBP-DP milletvekillerini birbirine kenetleyerek erken seçimin önünü tıkayacaktır” İzcan, “Ülkenin ihtiyacı, halkın iradesini temsil etmeyen meclisin yenilenmesi ve geçmişte hükümet olup halkı hayal kırıklığına uğratan UBP, CTP ve DP gibi partilerin tasfiye olmasıdır” dedi.

Dünyanın hiçbir yerinde “Muhalefet erken seçim önergesi versin ben de destekleyeyim” diyen bir başbakanın bulunmadığını ifade eden İzcan, “Bu olayın kendisi UBP-DP azınlık hükümetinin ne kadar aciz duruma düştüğünü göstermektedir” dedi.

İzcan, BKP’nin, Kuzey Kıbrıs’ta iflas edenin kurulu düzen olduğunu, bugünkü statükoyla bir yere varılmasının mümkün olmadığını savunduğunu, emek, barış ve demokrasi mücadelesinin öncelikli hedefleri olduğunu vurguladı.

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