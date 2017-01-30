 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 85.973
  • Altın 146,085
  • Dolar 3,8092
  • Euro 4,0552
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 8 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara -3 °C
SON DAKİKAİstanbul’da ünlü restoranda silahlı saldırı!

İzcan: Federal çözümden başka alternatif yok

»
İzcan: Federal çözümden başka alternatif yok
Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan Kıbrıs’ta birleşik federal çözümden başka alternatif olmadığını belirtti.

BKP Genel Başkanı İzcan yaptığı yazılı açıklamada, iki liderin bu konuda oldukça yol almalarına rağmen iş uluslararası konferansa geldiğinde  Türkiye ve Yunanistan’ın ayrılıkçı çıkarlarının ortaya çıktığını savundu.

İzcan, “Yunanistan konferansın başlamadan ertelenmesini, Türkiye ise garantiler konusunda oldukça katı bir tutum sergileyerek, 80 Milyon Türkiye için Kıbrıs’ta dört özgürlüğü talep ederek işlerin içinden çıkılmaz bir hale dönmesini sağlamıştır” ifadelerini kullandı.

İzcan,  Kıbrıs sorununda gelinen aşamada iyi bir hazırlığa ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Cenevre’de toplanan beşli konferansın ardından yeni bir durgunluk sürecine girildiğini belirten İzzet İzcan,  “Açıkta duran konular Kıbrıs’ta bir bir ele alınıp kapatılmalıdır. Tüm problemli konuları uluslararası zirveye bırakmak yapılacak büyük bir hata olabileceği gibi, sorunun çözümüne de katkı yapmaz” dedi

İzcan, BKP’nin gelinen aşamada iki liderin Kıbrıslıların ortak çıkarlarını dikkate alacak bir tavır içerisinde açıkta duran konuların Kıbrıs’ta görüşüp sonuçlandırılması gerektiğine inandığını kaydetti.

İzcan  uluslararası konferansta sadece güvenlik ve garantiler konusunun  görüşülmesi  ve garantör güçlerin  kendi sorumlulukları ile baş başa bırakılması gerektiğini ifade etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Lizbon'da buuştular!29 Ocak 2017 Pazar 10:38
  • Bora: “görüşmelerin devam etmesinin hiçbir anlamı kalmadı”28 Ocak 2017 Cumartesi 14:09
  • Sami Özuslu, Cumhuriyet Gazetesi'ne yazdı...27 Ocak 2017 Cuma 16:10
  • Denktaş hayır kampanyasına Ankara'da devam etti: "Halkımız 'hayırı' basacak!"27 Ocak 2017 Cuma 10:12
  • "Cenevre Konferansı ilânihaye sürmez"26 Ocak 2017 Perşembe 14:58
  • Cenevre’deki müzakerelerden sonra ilk görüşme başladı26 Ocak 2017 Perşembe 12:02
  • Anastasiadis Avrupa Konseyi’nde Kıbrıs müzakerelerini değerlendirdi25 Ocak 2017 Çarşamba 10:49
  • "Vatandaştan bu konuda dikkatli olmalarını istiyorum"25 Ocak 2017 Çarşamba 10:36
  • Başkan Yardımcısı’nın veto hakkı olacak mı?25 Ocak 2017 Çarşamba 10:00
  • Giannakopoulos: "Kıbrıs sorunu Türkiye olmadan çözümlenemez"25 Ocak 2017 Çarşamba 09:47
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti