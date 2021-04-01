İzcan: “Film galasına yüzlerce insan toplayan zihniyetin insan yaşamına saygısı yok”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, “Ülkemizdeki Covid-19 salgını devam ederken, Türkiye ve ülkemizden yüzlerce seçkin davetlinin katılacağı gala gecesi düzenlemek, salgına davetiye çıkarmaktır” dedi.

İzcan yaptığı yazılı açıklamada, “tüm üretici sektörlerin iflas ettiği, insanların iki yakasını bir araya getiremediği koşullarda, milliyetçilik kokan, Kıbrıs’ın gerçek tarihi ve kültürüne uymayan filmler çekmek ve şovenizmi körükleyerek statükoyu kalıcılaştırmayı hedefleyen politikaları kınadıklarını” vurguladı ve “Toplum canını kurtarmaya çalışırken, sizler keyif çatıyorsunuz” ifadelerini kullandı.

İzcan şöyle devam etti:

“UBP-YDP-DP hükümetinin öncelikli görevi, başta öğretmenler olmak üzere tüm çalışanları aşılayarak hayatın normalleşmesini sağlamaktır, vatandaşa pandemi tedbirlerini uygularken, film galasına yüzlerce insan toplayan zihniyeti, insanımızın yaşam hakkına saygılı olmaya çağırıyorum.

Sözümüz sizedir; halka karşı girişilen her türlü eylemin karşısında olmaya devam edeceğiz”