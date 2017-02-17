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İzcan: “görüşme süreci berhava edilmemeli”

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İzcan: “görüşme süreci berhava edilmemeli”
Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Rum Temsilciler Meclisi’nin 1950’de gerçekleşen ENOSİS plebisitini anma kararının Kıbrıs sorununun çözüm sürecini provoke etme amaçlı olduğunun akıldan çıkarılmaması gerektiğinin altını çizdi.

İzcan, yaptığı yazılı açıklamada, BKP olarak her iki toplum liderine sürecin berhava edilmemesi için çaba sarfetmeleri çağrısı yaptı.

İzzet İzcan, gelinen aşamada alınan kararın zamansız ve provoke edici olduğunun kabul edilmesine rağmen bu güne kadar çözüm sürecinde atılan adımların ve varılan mutabakatların berhava edilmemesi gerektiğine işaret etti.

İzcan, “Cenevre zirvesine gidilmesi gündemdeyken böylesi bir adım atılmasının altındaki mesajın doğru algılanması ve  çözüm karşıtlarına çözümsüzlüğün önünü açacak politikalarını savunma fırsatı verilmemesi gerekir” dedi.

“KIBRIS’TA BARIŞA İNANANLAR BİRBİRLERİNE SAHİP ÇIKMALIDIR”

Gelinen aşamada yapılması gerekenin geçmişin acı tecrübelerinden ders çıkararak çok kültürlü, çok kimlikli ortak bir geleceğin oluşturulması için çalışmakolduğunu belirten İzcan, şöyle devam etti:

“Milliyetçi ve şoven çevrelerin  kışkırtmalarla toplumlararası ilişkilere zarar vermeye çalıştığı ortadayken,  yapılması gereken bu kışkırtmalara karşı çıkarak çözümü zorlamaktır. İki taraftaki çözüm güçleri ve toplum liderlerine düşen görev, birbirlerine sahip çıkarak barış, demokrasi ve insan haklarına dayalı bir düzenin önünü açmaktır. BKP, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çözüm ve barış sürecine katkıda bulunmaya devam edecektir”

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