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İzcan : Hristofyas’ın vefatı federal birleşik Kıbrıs’a inanan tüm Kıbrıslılar için büyük bir kayıp

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Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Rum Yönetimi eski başkanı ve AKEL Eski Genel Sekreteri Dimitris Hristofyas’ın ölümü nedeniyle mesaj yayınlayarak ailesine, AKEL ve ilerici halka baş sağlığı diledi.
İzcan : Hristofyas’ın vefatı federal birleşik Kıbrıs’a inanan tüm Kıbrıslılar için büyük bir kayıp

Mesajında Dimitris Hristofyas’ın ölümünün “Federal Birleşik Kıbrıs”a inanan tüm Kıbrıslılar için büyük bir kayıp olduğunu dile getiren İzcan, barışa inanan kesimlerin tek halk tek vatan kavgasına sahip çıkarak mücadeleyi devam ettireceğini vurguladı. 

Mesajında “ Dimitris Hristofyas, özgür ve bağımsız Kıbrıs mücadelesine yaşamını adamış, Kıbrıslıların kardeşliğine inanmış, tüm Kıbrıslıların insan haklarına saygı göstermiş ve Kıbrıs Türk toplumuna sevgi ve şefkatle yaklaşmış bir lider olarak anılacaktır” diyen İzcan, Kıbrıs’taki yurtseverlere düşen görevin taksimci ve enosisçi fanatiklere karşı kararlıkla mücadele etmek olduğunu belirtti.

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan Dimitris Hrisofyas’ı saygı ve sevgiyle anacaklarını da belirtti.

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