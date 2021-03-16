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İzcan: “ Hükümet yıkılmaya mahkûmdur”

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Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, UBP-DP-YDP hükümetinin her yönüyle döküldüğünü, yasa ve hukuk dışı işlere el attığını savunarak “Halk iradesine dayanmayan bu hükümet yıkılmaya mahkûmdur” dedi.
İzcan: “ Hükümet yıkılmaya mahkûmdur”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, UBP-DP-YDP hükümetinin her yönüyle döküldüğünü, yasa ve hukuk dışı işlere el attığını savunarak “Halk iradesine dayanmayan bu hükümet yıkılmaya mahkûmdur” dedi.

LAÜ’ye atanan ve bazı suçlardan hüküm giyen Okan Erdemsiz olayının, hükümetin karakterini ortaya koyduğunu dile getiren İzcan, Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Erhan Arıklı’nın, “Ben yaparım olur, vefa borcumu ödedim” şeklindeki açıklamasının siyasi etik kurallarına aykırı olduğunu ve suç teşkil ettiğini savundu.

Yazılı açıklamasında, “Bu atamanın sorumlusu Başbakan Ersan Saner olduğu kadar, bu atamayı onaylayan Vakıflar İdaresi Yönetim Kuruludur” diyen İzcan, “Her yanından yolsuzluk ve yüzsüzlük fışkıran bir düzen içinde yaşıyoruz” dedi.

Ekonominin tüm sektörlerinin iflas tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu, ülkede açlık baş gösterdiğini, üreticilerin ürünlerinin elinde kaldığını, eğitim ve turizm sektörünün can çekiştiğini belirten İzcan, “AKP iktidarının anti demokratik müdahalesi ile kurulan bu hükümetin, kendisi siyasi ahlâka aykırı bir şekilde oluşmuştur” iddiasında bulundu.

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