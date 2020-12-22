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İzcan: “Hüseyin Özgürgün’ün istifasının kabul edilmeyişi skandaldır”

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Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Meclisteki Milletvekilliği görevinden istifa eden Hüseyin Özgürgün’ün istifasının Meclis Genel Kurulu tarafından kabul edilmeyişini “skandal” olarak nitelendirdi.
İzcan: “Hüseyin Özgürgün’ün istifasının kabul edilmeyişi skandaldır”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Meclisteki Milletvekilliği görevinden istifa eden Hüseyin Özgürgün’ün istifasının Meclis Genel Kurulu tarafından kabul edilmeyişini “skandal” olarak nitelendirdi.

İzcan, yazılı açıklamasında, “Böyle bir şey dünyada görülmüş değildir” diyerek,  uzun süreden beri İstanbul’da yaşayan Hüseyin Özgürgün’ün,  KKTC maliyesinden yüzlerce milyon maaş çektiğini, Kıbrıslı Türk vergi yükümlülerinin kaynaklarını tükettiğini ve bunun siyasi ahlaka uymadığını savundu.

“YAŞANANLARI UTANÇ VE İBRETLE İZLİYORUZ”

Yaşananların sorumluluğunun, Hüseyin Özgürgün’ün istifasını kabul etmeyen milletvekillerinin omuzlarında olacağını söyleyen İzcan, “Fakire, dar gelirliye gelince para yok diyenler, kendi yandaşlarına cömertçe davranıyorlar. Yaşananları utanç ve ibretle izliyoruz” dedi.

İzcan, tüm milletvekillerinin mal beyanlarının açılıp incelenmesini talep ederek, “Bunu yapmıyorsanız, en az Hüseyin Özgürgün kadar sizler de sorumlu ve suçlusunuz” ifadelerini kullandı.

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