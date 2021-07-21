Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan, “iki rekât namaz kıl, cemaate katıl, bisiklet bedava kampanyasını” eleştirdi.

İzcan yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Toplumcu Demokrasi Partisi ve Cumhuriyetçi Türk Partisi’ni hain ilan ederek, “Rum meclisine gidin” açıklamalarında bulunduğunu; bunun siyasal etik değerlerle bağdaşmadığını da savundu.

“Çağdışı bir zihniyetle, siyaset yaparak hiçbir yere varılamayacağını” ileri süren İzcan, “Birleşik Kıbrıs Partisi, 15 Temmuz faşist Yunan darbesi ve 20 Temmuz askeri müdahalesi ile yurdumuzun bölünmesine, sonuna kadar karşı çıkacaktır” dedi.