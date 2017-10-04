İzcan: “İkinci Hatay’a doğru…”

İzcan, İçişleri Bakanı Kutlu Evren’in vatandaşlıklarla ilgili dün Meclis’te yaptığı konuşmaya atıf yaparak, “Bu işin sonunda Kıbrıs’ın Kuzeyi Türkiye’nin bir vilayetine dönüştürülecek, ikinci bir Hatay örneğini yaşayacağız” dedi.

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, İçişleri Bakanı Kutlu Evren’in vatandaşlıklarla ilgili dün Meclis’te yaptığı konuşmaya atıf yaparak, “Bu işin sonunda Kıbrıs’ın Kuzeyi Türkiye’nin bir vilayetine dönüştürülecek, ikinci bir Hatay örneğini yaşayacağız” dedi.



“Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş’ın vatandaşlık nitelikleri taşımayan bazı kişilere de vatandaşlık vermeleri gerekirse onlara da vereceklerini söylemesi, olayın yasa ve hukukun dışına çıktığının açık ispatı.” diyen İzcan, yazılı açıklamasında şunları kaydetti:



“Bu durum karşısında tüm demokrasi güçlerinin ortak tutum belirlemesi kaçınılmaz. Bu işin sonunda Kıbrıs’ın Kuzeyi Türkiye’nin bir vilayetine dönüştürülecek, ikinci bir Hatay örneğini yaşayacağız. UBP-DP hükümetinin bir tek amacı var; o da nisan 2018 seçimlerine kadar seçmen sayısını artırmak, kaybettikleri halk desteğinin yerine yeni seçmenleri koyarak vurgun, talan ve sömürü düzenini devam ettirmektir…”



İzcan, “Kıbrıs Türkünün varlığı üstünden siyaset yapanları tarih affetmeyecektir” ifadelerini de kullandı.