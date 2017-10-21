İzcan: İstifalar organize çalışmanın sonucu

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, 44 üyenin partiden istifa ettiğini basından öğrendiklerini kaydederek, istifaları, “organize çalışmanın sonucu” olarak nitelendirdi.

İzcan, “Üyesine güvenmeyip kurultayı reddeden, istifa örgütleyip demokrasi ve barış kavgasına zarar veren arkadaşların yaptıklarını üzüntüyle karşılıyoruz. Kendilerine bundan sonraki siyasi yaşamlarında başarılar diliyoruz” dedi.

BKP’nin kurultayının yarın saat 10.00’da Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nda (KTOEÖS) olacağını söyleyen, üyeleri, halkı ve BKP sempatizanlarını kurultaya davet eden İzcan, “Kimsenin gücü, birtakım provokasyonlarla BKP’yi yıkmaya, toplumun var oluş kavgasına zarar vermeye yetmeyecek” dedi.

Yazılı açıklamayla istifaları değerlendiren İzcan, parti içindeki bir grubun kurultayı engellemek için yoğun çaba harcadığını, parti disiplinine ve siyasi ahlaka aykırı çalışma yürüttüğünü, üyeleri yanlış ve gerçek dışı söylemlerle taciz ettiğini savundu.

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İzcan, “Bu da yetmezmiş gibi mahkeme yoluyla kurultayı engellemek için çalışma yürüttüler. Ancak hepsinde de başarısız oldular” dedi.

Genel Başkan İzzet İzcan şunları da söyledi:

“Kurultaya katılıp orada görüşlerini söylemek yerine bir kısım parti üyesini kurultaydan bir gün önce istifa ettirdiler. Üyeden korkan, üyenin vereceği karara saygı duymayan, kurultayda ‘yeni bir yönetim ve solda güç birliği’ kararı çıkacağını bildiği için istifa etme yolunu seçenler bu kurultaya gölge düşüremeyecek. BKP, Özker Özgür ve daha nice mücadele önderinin çizdiği barış, demokrasi ve özgürlük yolundan ayrılmayacak.”