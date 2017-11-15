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İzcan: “Kamu bankalarının soyulmasına fırsat vermeyiniz”

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İzcan: “Kamu bankalarının soyulmasına fırsat vermeyiniz”
Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, yaklaşan seçimleri fırsat bilen bir takım çevrelerin kamu bankalarından yüklü miktarda kredi çekmek için sıraya girdiğini ileri sürerek, “kamu bankalarının soyulmasına fırsat verilmemesini” istedi.

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan yaptığı yazılı açıklamada, tanınmış bir siyasinin, oğlu için Vakıflar Bankası’ndan 9 milyon Dolar kredi talebinde bulunduğuna dair basında çıkan haberlere işaret ederek,  Vakıflar Bankası’ndan açıklama talep etti.

 Vakıflar Bankası ve Kooperatif  Merkez Bankası’nın kamu bankaları olmaları nedeniyle siyasi müdahalelere açık olduklarını vurgulayan İzzet İzcan, bu bankaların  geçmişte de milyonlarca dolar geri dönmeyen kredilerin altında imzaları olduğunu söyledi. 

‘Devletin malı deniz, yemeyen domuz’” anlayışının  yıkılması gerektiğini vurgulayan  İzcan, “Birleşik Kıbrıs Partisi her türlü usulsüzlüğün üzerine gitmeyi kararlılıkla sürdürecektir” dedi.

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