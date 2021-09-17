  • BIST 1.416,640
  • Altın 486,66
  • Dolar 8,5650
  • Euro 10,0800
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAÇocuklarda Dikkat Dağınıklığı ve Asabiyete Dikkat !

İzcan, Kıb-Tek Yönetim Kurulunu Açıklama Yapmaya Çağırdı

» »
İzcan, “Kötü Yakıttan Dolayı Makinelerin Hasara Uğradığı” Yönündeki İddialara İlişkin Kıb-Tek Yönetim Kurulunu Açıklama Yapmaya Çağırdı
İzcan, Kıb-Tek Yönetim Kurulunu Açıklama Yapmaya Çağırdı

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Kıbrıs Türk Makine Mühendisleri Odası’nın, Teknecik Elektrik Santralinde, 450 000 Euro değerinde 50 adet enjektörün “kötü yakıttan dolayı hasara uğratıldığını” ileri sürdüğü açıklamasının ardından Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Yönetim Kurulunu konu ile ilgili açıklama yapmaya çağırdı.
İzcan, konu ile yaptığı açıklamada Kıb-Tek’te gerekli denetimin yapılması için denetim mekanizmalarının acilen devreye sokulmasını da talep etti.

BKP Genel Başkanı İzcan, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, “KTHY örneğinde olduğu gibi, Kıb-Tek’i elden çıkarmak için büyük bir oyun oynandığını” ileri sürdü. 

“İhaleye çıkılırken, yakıt kalitesiyle ilgili şartnamenin değiştirildiği iddiasıyla mahkemeye başvurulduğunu” belirten İzcan, “Halkın sağlığı ile göz göre göre oynanmasının kabul edilmezdir” dedi.

“Bu şekilde devam etmesi durumunda, ülke karanlığa gömülecek” diyen İzcan, yaşananlardan hükümeti sorumlu tuttu.

“İhalesiz ve düşük kaliteli yakıt almak, yolsuzluk ve şaibe kokmaktadır” diyen İzcan,  Kıb-Tek’te gerekli denetim mekanizmalarının devreye sokulmasını da talep etti.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yonpaş Metin Derinel Lisesi Temeli Atıldı17 Eylül 2021 Cuma 14:02
  • Özyiğit: İstifa Etmek İçin Daha Ne Bekliyorsunuz?17 Eylül 2021 Cuma 12:48
  • Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, New York temasları öncesinde değerlendirmelerde bulundu17 Eylül 2021 Cuma 12:45
  • En fazla yağmur metrekareye 31 kg ile Taşkent’te kaydedildi17 Eylül 2021 Cuma 12:31
  • “KKTC’nin Girişimci Çocukları Projesi”nin ilk aşaması olan öğretmen eğitimleri tamamlandı17 Eylül 2021 Cuma 12:18
  • AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell: Avustralya'nın denizaltı kararı hakkında bize bilgi verilmedi17 Eylül 2021 Cuma 11:49
  • KTOEÖS: Farklı kolejleri kazanan öğrencilerin Lefkoşa TMK'ya kayıt yapılması sağlandı17 Eylül 2021 Cuma 11:27
  • Maliye Bakanlığı: 150 bin PCR ve 100 bin Antijen temini için ödeme yapıldı17 Eylül 2021 Cuma 11:16
  • Amcaoğlu: Kaliteli eğitimin kapıları yeniden açıldı17 Eylül 2021 Cuma 10:43
  • Kıbrıslı Türklere Avrupa Dijital Kovid Aşı Sertifikasının verilmesi ile ilgili açıklama17 Eylül 2021 Cuma 10:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti