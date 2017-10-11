İzcan: Kurultayda ittifak reddedilirse istifa ederim

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, parti merkezinde basın toplantısı düzenleyerek ittifak çalışmalarını, olağanüstü kurultaya gitme gerekçelerini ve parti içinde kendisinden ayrı hareket eden bir grubun tavrını değerlendirdi.

22 Ekim’de olağanüstü kurultay yapılacağını belirten İzcan, “Tüm arkadaşlarıma çağrımdır, kurultaya gelsinler ve istedikleri yerlere aday olsunlar. İttifakı da oylasınlar. Kurultayın sonuçlarına hepimiz uyacağız” dedi.

Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzcan, kurultayda TKP-Yeni Güçler ve bazı sivil toplum örgütleriyle ittifaklarını reddederse, kendisinin Genel Başkan adaylığından çekileceğini açıkladı.

Parti içinde kendinden ayrı hareket eden grubun davranışlarını eleştiren İzcan, kurultayda yeni seçilecek organların bu kişilere karşı gerekli tedbirleri alacaklarını da belirtti.

İzzet İzcan, diğer grubun ortaya koyduğu Parti Meclisi üç yıllığına seçilir ve ittifakın Genlişletilmiş Parti Meclisi’nde oylanıp reddedildiği yönündeki tezlerinin hukuken geçersiz olduğu görüşünü ifade etti.

İzcan, TKP-Yeni Güçler ve bazı sivil toplum örgütleriyle yapmayı amaçlandıkları ittifakı en geniş hale getirmek istediklerini kaydederek TDP ve YKP’yi de ittifaka davet etti.